Планы сорваны: российские бойцы разбили группировку ВСУ на границе с РФ
Украинская ДРГ планировала проникнуть на БМП в Белгородскую область
Фото, видео: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba; 5-tv.ru
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Удар был нанесен на этапе подготовки к диверсионной акции.
Новую провокацию украинских боевиков, пытавшихся проникнуть в Белгородскую область, пресекли наши военные. Диверсантов заметили недалеко от границы, как раз в тот момент когда они загружались в БМП.
Удар был нанесен FPV-дроном. В результате противник потерял восемь человек, но удалось вывести из-под огня бронемашину. А для ВСУ техника сейчас дороже людей, учитывая, что денег на приобретение новой не ожидается.
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