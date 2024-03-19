Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего Военно-морским флотом РФ

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 25 0

Что известно о новом военачальнике?

Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего Военно-морским флотом РФ

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом России назначен Герой России, адмирал Александр Моисеев. Впервые в новой должности его представили на празднования Дня моряка-подводника в Кронштадте.

«Начинается церемония вручения корабельных чаш экипажам подводных лодок Военно-морского флота. Врио главнокомандующего Военно-морским флотом, Герой России, адмирал Александр Моисеев», — объявил ведущий.

Моисеев сменил адмирала Николая Евменова, который ушел в отставку.

Александр Моисеев родился 16 апреля 1962 года в селе Борское Гвардейского района Калининградской области. Служил на атомных подводных ракетоносцах. С 2019 года командовал Северным флотом. Звание адмирала получил в 2020-м. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги» и медалями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в России отмечается День моряка-подводника.

+1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.98
0.11 100.24
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:22
«Жаль терять таких людей»: в хоккейном мире ошарашены известием о смерти тренера «Салавата Юлаева»
13:06
«Пора»: Пригожин отреагировал на решение Леонтьева уйти со сцены
12:50
Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего Военно-морским флотом РФ
12:41
Эстония заявила о высылке из страны российского дипломата
12:37
Блогер Лерчек подала на развод с мужем
12:23
«Продвигаются практические везде»: Пушилин об обстановке на донецком направлении

Сейчас читают

Солист «Иванушки International» о Казани: «Всегда уезжаю накормленным, напоенным»
Пост – не голодовка: священник назвал способ не сходить с ума при воздержании
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок