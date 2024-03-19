МОК призвал иностранных спортсменов отказаться от Игр дружбы в России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 27 0

Международные спортивные соревнования должны пройти в сентябре в Екатеринбурге и Москве.

МОК призвал иностранных спортсменов отказаться от Игр дружбы в России

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Международный олимпийский комитет призвал спортсменов и правительства стран отказаться от участия во Всемирных играх дружбы в России. Сообщение с официальной позицией МОК появилось на сайте организации.

Предстоящие соревнования в МОК назвали попыткой «политизации спорта».

«МОК настоятельно призывает всех участников олимпийского движения и все правительства отказаться от участия и поддержки любых инициатив, направленных на полную политизацию международного спорта», — говорится в заявлении комитета.

Одновременно глава организации Томас Бах в интервью Le Monde пожаловался на то, что правительство России «проявляет агрессию» в адрес МОК.

«МОК вообще этого не комментирует, но агрессивность растет с каждым днем, против МОК, против Игр, против меня самого», — сказал Бах.

Всемирные игры дружбы должны пройти в сентябре в Екатеринбурге и Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиян не допустят до участия в церемонии открытия Паралимпиады в Париже.

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