«Приставил нож и полосанул»: Долина рассказала о попытке изнасилования

Певица поделилась воспоминаниями о том, как на заре карьеры работала ресторанной певицей в Ереване.

Певица Лариса Долина призналась, что в молодости едва не стала жертвой насильника. Подробностями жуткой истории она поделилась в беседе с Натальей Подольской.

История произошла в Ереване, где 17-летней Долиной предложили место певицы в оркестре, однако вместо этого она была вынуждена три месяца петь в ресторане.

«Когда мы договорились с Константином Орбеляном (советский дирижер и композитор — Прим. ред.), что я к нему приду в оркестр работать, они уехали в американскую поездку. А меня тогда не выпускали. Мне предложили поработать в ресторане за очень хорошие деньги», — рассказала певица.

По словам Долиной, заработка ей хватило, чтобы снять не комнату, а целую квартиру, но по дороге домой на нее несколько раз нападали неизвестные. Однажды ее даже пытались зарезать прямо в подъезде дома, где она жила.

«Поднимаюсь в подъезд, иду по лестнице, и между этажами стоит человек. Я мимо него прохожу — он меня хватает за руку, приставил нож и полосанул! Я успела вырваться, добежала до квартиры. Хорошо, что дверь была открыта», — рассказала Долина.

На этом злоключения певицы в Ереване не закончились. В следующий раз ее в том же подъезде пытались изнасиловать. Тогда певица, по ее словам, «начала орать на весь подъезд» так, что сорвала голос. На крики прибежал сосед, который и спугнул насильника.

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