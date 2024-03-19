Адвокат объявил о смерти «крабового короля» с Дальнего Востока

Бизнесмен несколько лет находится в международном розыске.

Адвокат «крабового короля» Олега Кана объявил в суде о смерти своего подзащитного и попросили закрыть дело. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании суда, где рассматривался иск Генпрокуратуры о взыскании с предпринимателя порядка 360 миллиардов рублей, представитель ответчика сослался на базу данных Федеральной Нотариальной палаты России.

«Обнаружили информацию о том, что ответчик Кан Олег Кымхакович 16 апреля 1967 года рождения скончался 14 февраля 2023 года. В отношении его открыто наследственное дело», — сказал в суде адвокат бизнесмена

Представитель Генпрокуратуры поставил под сомнение сведения о смерти Кана. Однако к какоум-то решению суд так и не пришел, перенеся его на 21 марта 2024 года.

Речь идет о сахалинском предпринимателе, создателе нескольких крупных рыбодобывающих предприятий Олеге Кане, который несколько лет находится в международном розыске. Коммерсант обвиняется в организации заказного убийства бизнесмена Валерия Пхиденко, который тоже занимался рыбным промыслом.

Кроме того, по версии следствия, он занимался незаконным рыбным промыслом на Дальнем Востоке, уклонялся от уплаты таможенных платежей и налогов, создал преступное сообщество и задолжал российской казне сотни миллиардов долларов.

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