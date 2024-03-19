Экс-замглавы Минпросвещения Ракову приговорили к пяти годам колонии

Экс-замглавы Минпросвещения России Марину Ракову приговорили к пяти годам колонии по делу о хищении 50 миллионов рублей из Фонда новых форм развития образования. Решение вынес Никулинский районный суд Москвы.

«Признать виновной Ракову М. Н. по части четвертой статьи 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере“) и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — озвучил решение судья Алексей Бобков.

Кроме того, суд назначил Раковой штраф в размере 900 тысяч рублей.

Свой приговор заслушал и другой фигурант дела — бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев. Он приговорен к четырем годам лишения свободы.

Марину Ракову задержали в октябре 2021 года. По версии следствия, экс-чиновница причастна к хищению свыше 50 миллионов рублей из Фонда новых форм развития образования. Предположительно, будучи в должности замминистра просвещения, она вместе с другими фигурантами похитила деньги при реализации госконтрактов.

В результате расследования был задержан и Зуев. Помимо него, были арестованы сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что убийцу разработчика вакцины от COVID-19 «Спутник V» Андрея Ботикова приговорили к 14 годам лишения свободы.