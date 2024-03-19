Не все так очевидно: раскрыта причина смерти комментатора Василия Уткина

Журналиста не стало вечером 19 марта.

По предварительным данным, причиной смерти спортивного журналиста Василия Уткина стала тромбоэмболия легочной артерии. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале комментатора.

Уткин был доставлен на скорой в кардиологическое отделение больницы Пирогова днем 19 марта. Там ему диагностировали острую сосудистую недостаточность и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

«Тромбы мешали проходу крови и в итоге у Уткина произошла остановка кровообращения», — говорится в сообщении.

Как стало известно 5-tv.ru, медики пытались реанимировать Уткина дважды: первый раз остановка произошла через час после госпитализации. Врачам удалось вернуть пациента к жизни, однако кровообращение вновь остановилось, и комментатор скончался.

Точную причину смерти специалисты назовут в ближайшее время.

Журналист неоднократно жаловался на здоровье. Он часто сидел на диете, его вес достигал 215 килограммов, но после операции по уменьшению желудка удалось похудеть до 125 килограммов.

Однако уже после операции начались новые проблемы со здоровьем, в том числе, проблемы с голосовыми связками, которые мешали журналисту нормально говорить.

Уткин родился в марте 1972 года в Подмосковье. Получил известность он в России в качестве футбольного комментатора, также он вел спортивные передачи на различных телеканалах.

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