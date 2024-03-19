Полиция Майами озвучила причину смерти тренера «Салавата Юлаева» Кольцова

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 13 0

Полиция Майами назвала самоубийство причиной смерти тренера «Салавата» Кольцова

Полиция Майами озвучила причину смерти тренера «Салавата Юлаева» Кольцова

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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Тело спортсмена было найдено 18 марта. Какую версию называют правоохранители?

Причиной гибели тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константина Кольцова, вероятнее всего, стало самоубийство. Об этом сообщает издание United Press International со ссылкой на слова детектива полиции Майами Аргемис Колом.

«Управление полиции Майами отреагировало и взяло на себя расследование очевидного самоубийства мистера Константина Кольцова (родившегося 17 апреля 1981 года). Никаких подозрений в совершении преступления нет», — сказал Колом.

Тело 42-летнего спортсмена было найдено 18 марта под окнами гостиницы в Майами, куда он прибыл вместе со своей возлюбленной, второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

Кольцов играл за команды «Северсталь» из Череповца, «Ак Барс» из Казани, «Спартак», «Динамо» из Минска, «Атлант» из Подмосковья и «Салават Юлаев» из Уфы. Также хоккеист выступал как игрок за клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в хоккейном мире опечалены известием о смерти тренера «Салавата Юлаева».

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