«Жаль терять таких людей»: в хоккейном мире ошарашены известием о смерти тренера «Салавата Юлаева»

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 781 0

Обладатель Кубка Стэнли Каменский: смерть Кольцова стала неожиданной для коллег

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кольцов; 5-tv.ru

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Тренер уфимцев ушел из жизни совсем рано — ему едва исполнилось 42 года.

Смерть 42-летнего тренера уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константина Кольцова стала большим потрясением для всей хоккейной семьи. Ранним утром 19 марта наставника нашли без признаков жизни. Причины смерти в ближайшем окружении тренера не раскрывают.

5-tv.ru эксклюзивно связался с обладателем Кубка Стэнли Валерием Каменским, чтобы узнать, каким он помнит бывшего нападающего сборной Белоруссии по хоккею. В беседе с журналистами спортсмен сознался — внезапная утрата Кольцова стала для него огромной неожиданностью и большим потрясением.

«Как игрока я его знаю. Близко я не был с ним знаком, но талантливый парень, серьезный. Соболезнования семье, родным, близким. Любил очень хоккей, любил свою работу, был очень перспективным. Жалко, что мы теряем таких людей в таком небольшом возрасте», — выразил свои соболезнования он.

Обескураженные трагическим исходом болельщики несут цветы к центральному входу «Уфа Арены» в память о Константине Кольцове. Некоторые признаются, что все еще не могут поверить в случившееся. Свои соболезнования семье, друзьям, коллегам Кольцова уже выразила Федерация хоккея Белоруссии.

По данным СМИ, бывший хоккеист скончался в США, где находился вместе с возлюбленной Ариной Соболенко. Вторая ракетка мира готовится к старту «Мастерса» в Майами.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов.

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