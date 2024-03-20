Заблокированы 13 горняков: МЧС усиливает группировку спасателей в Приамурье

В ближайшие часы в регион перебросят спецтехнику и дополнительные отряды.

В Приамурье, где под завалами на золотодобывающем руднике уже вторые сутки заблокированы 13 горняков, вылетел дополнительный самолет МЧС со спецоборудованием для откачки воды. Она продолжает топить шахту, чтобы остановить поток, соорудили заграждение из грунта.

Сейчас к отправке готовится резервная группировка из Кузбасса. Всего на территории горно-гидрометаллургического комбината «Пионер», где произошел обвал, работают уже свыше 200 сотрудников МЧС.

По их данным, воздух в забой поступает. Есть все шансы на спасение людей.