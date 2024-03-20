Заблокированы 13 горняков: МЧС усиливает группировку спасателей в Приамурье

|
Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 35 0

МЧС усиливает группировку спасателей в Приамурье

Фото, видео: © РИА Новости / МЧС РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В ближайшие часы в регион перебросят спецтехнику и дополнительные отряды.

В Приамурье, где под завалами на золотодобывающем руднике уже вторые сутки заблокированы 13 горняков, вылетел дополнительный самолет МЧС со спецоборудованием для откачки воды. Она продолжает топить шахту, чтобы остановить поток, соорудили заграждение из грунта.

Сейчас к отправке готовится резервная группировка из Кузбасса. Всего на территории горно-гидрометаллургического комбината «Пионер», где произошел обвал, работают уже свыше 200 сотрудников МЧС.

По их данным, воздух в забой поступает. Есть все шансы на спасение людей.

Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.22
0.24 100.10
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:51
«Принесли в жертву»: Боня высказалась об исчезновении Кейт Миддлтон
10:35
Жандарм с дубинкой: чем займутся французские войска на Украине
10:19
Обеспечение безопасности: первую группу детей вывезут из Белгородской области
10:03
«Прямо предупредили»: как Япония может стать поставщиком ракет для Украины
9:47
Киркоров поздравил Леонтьева с 75-летием: «Вот кто король, вот кто легенда!»
9:31
Заблокированы 13 горняков: МЧС усиливает группировку спасателей в Приамурье

Сейчас читают

Солист «Иванушки International» о Казани: «Всегда уезжаю накормленным, напоенным»
Пост – не голодовка: священник назвал способ не сходить с ума при воздержании
Неожиданный способ: как по руке узнать, сколько у вас будет детей
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок