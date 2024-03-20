«Назвали редким именем»: какое имя Петросян выбрал для новорожденной дочери

Семейная пара назвала девочку в честь одной знаменитой балерины.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян в свои 78 лет снова стал отцом. В 2019 году Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой, которая младше его на 43 года. Четыре года назад у пары родился сын Ваган, а в марте этого года супруга юмориста опубликовала снимок с новорожденной девочкой. Имя ей выбрали необычное, пишет KP.RU.

Близкие знакомые пары не только раскрыли секрет Петросяна и Брухуновой с именем но и проговорились, когда именно малышка появилась на свет.

«Девочка родилась у Евгения Вагановича и Татьяны в октябре. Назвали малышку редким именем — Матильда», — сообщили они.

Друзья Петросяна предположили, что ребенка назвали в честь знаменитой балерины Матильды Кшесинской.

Вокруг пополнения в семействе Евгения Вагановича ходило много слухов. Поклонники сперва подумали, что на снимке вовсе не живой ребенок, а кукла.

Позже вспомнили, что Брухунову никто во время его многочисленных светских выходов с животом не видел. Предполагали, что супруги воспользовались услугами суррогатной матери, но они опровергли эти домыслы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Отар Кушанашвили едко отреагировал на рождение дочери у Петросяна.