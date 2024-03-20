Актера Никиту Кологривого отправили в спецприемник за дебош в кальянной. Об этом стало известно 5-tv.ru. Накануне он укусил официантку за ногу.

Суд над Никитой Кологривым состоится завтра, 21 марта, в Новосибирске в Центральном суде города. Об этом стало известно 5-tv.ru от пресс-секретаря Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианны Глушковой.