Страна надеялась получить многое от «союзников». Но какие изменения произошли на самом деле?

Киеву пора бы уже привыкнуть, что обещания Запада вовсе не означают их выполнения. Ровно десять лет назад руководство Украины, пришедшее к власти после Евромайдана, подписало соглашение об Ассоциации с Евросоюзом (ЕС).

С этого начался долгий путь в ЕС, который продолжается по сей день, но вызывает все больше вопросов даже в самой стране. Что получили от интеграции Киев и Европа? И почему светлое европейское будущее погружает миллионы украинцев во тьму? Об этом корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Плачевные итоги первого десятилетия — отрезанная от Европы Украина. Польские Фермеры блокируют границу, таможенных потерь на миллиарды гривен. Ближайшие союзники, как злейшие враги. Главе Незалежной Владимиру Зеленскому на два фронта приходится воевать.

«Через польскую границу проходит лишь 5% нашего агроэкспорта. На самом деле ситуация не в зерне, а в политике», —отмечает Зеленский.

Режим беспошлинной торговли тоже под угрозой.

«Европейский аграрный сектор понес убытки в 19 миллиардов евро, которые заплатили наши фермеры. Это цена либерализации торговли с Украиной», — рассказывает еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

Вступление в ЕС — как морковка перед ослом, которую не отдают. За что боролись — главе украинского правительства в изгнании как не было, так и не с чем поздравлять Евромайдан.

«За эти десять лет не приблизились к Европейскому Союзу, а, наоборот, отдалились по всем абсолютно своим экономическим, социальным, финансовым показателям. И это было совершенно очевидно. Даже если сравнивать, например, цифры по экспорту или импорту, то экспорт уменьшился почти в два раза, и потери Украины составили порядка 30 миллиардов долларов», —отметил экс-премьер министр Украины Николай Азаров.

И кто сейчас вспомнит тех постмайдановских временщиков, равно как и давно сменившихся евробюрократов, подписавших целое соглашение об Ассоциации с ЕС.

Самоназванный премьер Арсений Яценюк взял на себя политическую часть, где в преамбуле черным по белому стояло — никто никому ничем не обязан.

Букв было много, вникать не стали. И вскоре Петр Порошенко после избрания поставил свою подпись под экономическим блоком договоренностей. Причем той самой ручкой, которой не стал подписывать это же соглашение президент Янукович.

«Тогда этого не произошло, но ход истории изменить нельзя», —говорил Порошенко.

Но когда его самого теперь берут под белы рученьки на границе, не давая сбежать в ЕС, наверное, хотел бы он свернуть с такого Европейского пути, который за десять лет поставил Украину лишь на путь войны до последнего украинца, где президент отменяет выборы, а его нардепы аккурат на десятилетие своих европейских устремлений требуют введения военной диктатуры.

«Это тот инструмент, который может помочь победить врага», — заявлял нардеп Сергей Демченко.

Как-то уж не вяжется с главной кричалкой Евромайдана — «Украина це Европа».

Или все-таки нет?

Как будто это в самом деле так, можно убедиться проходя мимо всевозможных ЕСовских учреждений в любой европейской столице может показаться, что это и правда так. Выдавать желаемое за действительно с помощью всего пары флагов — это у них хорошо получается

Драматически затянувшаяся Евроинтеграция. Брюссель постоянно выкатывает Киеву все новые претензии, лишь бы отдалять переговоры. Тысячи всевозможных условий и требований, отсутствие реформ, коррупция. На приведение законодательства в порядок потребуются не годы, а еще десятилетие, да и не одно.

«Приходится констатировать, что в независимости от того, каким было намерение тогда — хорошим или плохим, результат — катастрофа», — прокомментировал немецкий политолог Айк Хамер.

Турция своего членства уже полвека ждет, а переговоры все никак не начнутся. В том числе из-за спорных с точки зрения ЕС территорий. Еще одна драма прошедшего десятилетия. В случае с Турцией речь идет о приобретениях северного Кипра, а у Украины — только постоянные потери земель. Поглощать скоро будет нечего.

Самое успешное вхождение в ЕС разве что у миллионов украинских беженцев. Но такого «безвиза» с Европой никому, конечно, не пожелаешь.