Никиту Кологривого арестовали на семь суток за дебош в кальянной Новосибирска

Суд в Новосибирске назначил актеру Никите Кологривому семь суток административного ареста за мелкое хулиганство, сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Сегодня утром в Центральном районном суде города рассматривалось дело об административном нарушении артиста.

Никита Кологривый перед оглашением решения судьи раскаялся в своем проступке. Актер сослался на напряженный график и добавил, что надеется на исправление своего поведения в ближайшее время. Видео с его признанием ранее публиковал 5-tv.ru.