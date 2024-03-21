«Просто устал»: Кологривый раскаялся за свое поведение в кафе Новосибирска

Актер сослался на напряженный график.

Актер Никита Кологривый, который устроил дебош в кафе Новосибирска, объяснил свое поведение усталостью и графиком работы. Об этом он заявил, находясь в зале суда, где сегодня в отношении него должны вынести решение. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

«Я думаю, что я просто устал. Очень сильно. От графика, от эмоций, от своей сейчас жизни», — объяснился актер.

Кологривый добавил, что надеется на исправление своего поведения в ближайшее время.

«Это была случайность. Горячка. Что сказать, некрасивая ситуация. Я полностью ее признаю, оправдываться я не собираюсь, только покаяться. Я уже извинился, готов еще раз», — добавил Кологривый.

По его словам, в таких ситуациях мужчина должен извиняться.

Никита Кологривый устроил дебош в одном из развлекательных заведений Новосибирска. Во время потасовки, вероятно, не слишком трезвый артист вел себя вызывающе и приставал к персоналу, в частности официантке.

По некоторым данным, причиной агрессии в адрес девушки стал ее отказ продолжить более тесное общение с актером. Присутствующие пытались защитить даму, что только сильнее разозлило Кологривого.

Актера задержали сотрудники правоохранительных органов. А также стало известно, что его поместили в спецприемник. Согласно статьи о мелком хулиганстве, Никите грозит штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никиту Кологривого после дебоша в Новосибирске привезли в суд из спецприемника.