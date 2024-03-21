«Просто устал»: Кологривый раскаялся за свое поведение в кафе Новосибирска

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 391 0

Кологривый объяснил свое поведение в кафе Новосибирска усталостью

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Актер сослался на напряженный график.

Актер Никита Кологривый, который устроил дебош в кафе Новосибирска, объяснил свое поведение усталостью и графиком работы. Об этом он заявил, находясь в зале суда, где сегодня в отношении него должны вынести решение. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

«Я думаю, что я просто устал. Очень сильно. От графика, от эмоций, от своей сейчас жизни», — объяснился актер.

Кологривый добавил, что надеется на исправление своего поведения в ближайшее время.

«Это была случайность. Горячка. Что сказать, некрасивая ситуация. Я полностью ее признаю, оправдываться я не собираюсь, только покаяться. Я уже извинился, готов еще раз», — добавил Кологривый.

По его словам, в таких ситуациях мужчина должен извиняться.

Никита Кологривый устроил дебош в одном из развлекательных заведений Новосибирска. Во время потасовки, вероятно, не слишком трезвый артист вел себя вызывающе и приставал к персоналу, в частности официантке.

По некоторым данным, причиной агрессии в адрес девушки стал ее отказ продолжить более тесное общение с актером. Присутствующие пытались защитить даму, что только сильнее разозлило Кологривого.

Актера задержали сотрудники правоохранительных органов. А также стало известно, что его поместили в спецприемник. Согласно статьи о мелком хулиганстве, Никите грозит штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никиту Кологривого после дебоша в Новосибирске привезли в суд из спецприемника.

-2° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
92.69
0.47 100.61
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:33
Сильное землетрясение произошло в японской префектуре Ибараки
6:15
«Просто устал»: Кологривый раскаялся за свое поведение в кафе Новосибирска
6:06
«Настало время»: в США советуют Украине вступить в переговоры с Россией
6:00
«Аллигаторы» громят позиции боевиков ВСУ: лучшее видео СВО за день
5:43
«Игра в русскую рулетку»: диетолог о последствиях резкого похудения Джигана
5:37
В ожидании решения: Кологривого после дебоша доставляют в суд Новосибирска

Сейчас читают

Трехтысячелетний проект «Армения» закрывается?
Самый тяжелый день месяца: как пережить мощную магнитную бурю с 20 на 21 марта 2024
Одесса — русский город: как РФ ответит на провокации в Приднестровье
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок