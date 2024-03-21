«Я тертый калач»: Никита Кологривый о назначенном наказании

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 30 0

Никита Кологривый согласен с назначенным ему наказанием

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Актер заявил, что готов нести ответственность за свои проступки.

Суд в Новосибирске арестовал актера Никиту Кологривого на семь суток за мелкое хулиганство. Молодой человек не скрыл того, что расстроен приговором, так как хотел увидеть свою дочку. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru в зале суда.

«Но она должна знать, что отец ее готов нести ответственность за свои поступки. Это тоже важно», — заявил актер.

Кологривый не сильно отчаивается, он сказал, что в спецприемнике скучать не придется, будет сидеть «на киче» и писать стихи, может, в голову и придут ясные мысли. Зато, как он заметил, отдохнет от загруженного графика и немного поспит.

«Не переживайте, я тертый калач. Меня этим вряд ли собьешь с пути с моего», — улыбнулся актер напоследок, передав через прессу поклонникам, чтобы не расстраивались и не нервничали.

Никита Кологривый перед оглашением решения судьи раскаялся в своем проступке. Актер сослался на напряженный график и добавил, что надеется на исправление своего поведения в ближайшее время. Видео с его признанием ранее публиковал 5-tv.ru.

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