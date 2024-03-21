Эвакуация в населенном пункте прошла еще в прошлом году — люди хотят вернуться домой.

Жители села Работино, расположенного на линии фронта в Запорожской области, считают присутствие войск Вооруженных сил Украины в родном населенном пункте оккупацией.

Они призывают киевских боевиков покинуть поселок. Об этом РИА Новости рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов.

Он отметил, что мирные жители Работино были эвакуированы еще до того, как на данном участке фронта началась активизация боев — село люди покинули в прошлом году.

«Недавно у меня состоялась с ними встреча, на которой люди называли украинские войска не иначе как оккупантами и призывали их оставить населенный пункт», — поделился Рогов.

Кроме того, на встрече также присутствовали и жители сел Вербовое и Новопрокоповка, где также в результате контрнаступления ВСУ развернулись бои.

Владимир Рогов признался, что был поражен силой духа жителей и «их любовью к нашей большой и единой Родине — России».

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