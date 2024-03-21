«Это трудное время»: как возлюбленная хоккеиста Кольцова переживает его смерть

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 30 0

Теннисистка Соболенка не отменила участие в турнире после смерти возлюбленного

«Это трудное время»: как возлюбленная хоккеиста Кольцова переживает его смерть

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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Девушка столкнулась с непониманием и осуждением в сети.

На днях стало известно, что не стало тренера уфимского «Салавата Юлаева» Константина Кольцова. Спортсмену было 42 года.

О смерти Кольцова высказалась его избранница, вторая ракетка мира Арина Соболенко. Она поделилась своими чувствами в соцсетях.

«Смерть Константина — немыслимая трагедия. И, хотя мы больше не вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь и жизнь его семьи в это трудное время», — написала Соболенко.

Однако потеря близкого человека не помешала теннисистке продолжать карьеру. Она не отменила свое участие в ближайшем турнире. Именно это вызвало волну негодования среди подписчиков Арины. Также в сети спортсменку обвинили в том, что она увела Кольцова от жены, которая родила ему троих сыновей.

«Обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Бедный Костя, и стоила ли она всего этого… Даже с турнира не снялась, рейтинг важнее. Надеемся, ты больше не выиграешь ничего в этой жизни», — написали подписчики Арины.

Однако были и те, кто искренне сочувствует девушке и желает ей сил и терпения пережить трагедию.

Ранее 5-tv.ru писал о причинах смерти Константина Кольцова.

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