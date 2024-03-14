В Петербурге задержали четверых членов «Русского добровольческого корпуса»*

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Евгения Романова
Евгения Романова 109 0

ФСБ задержала в Петербурге членов РДК*, планировавших отправить гумпомощь для ВС

В Петербурге задержали четверых членов «Русского добровольческого корпуса»*

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

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Тема:
Спецоперация

Они хотели совершить теракт против бойцов и жителей новых регионов РФ.

Российские силовики задержали в Санкт-Петербурге четверых членов организации «Русский добровольческий корпус»* (РДК*), которые планировали совершить теракт против бойцов Вооруженных сил РФ в зоне СВО на Украине. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

Четверо жителей Петербурга собирались по заданию украинской военной разведки отравить гуманитарную помощь «высокотоксичным химическим веществом» и отправить эти продукты в зону спецоперации. Этот груз предназначался для российских бойцов и жителей новых регионов РФ.

Вместе с тем задержанные проводили разведку расположенных в Петербурге и Ленобласти объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры. Это они делали для того, чтобы спланировать следующий теракт.

Прежде актера Кирилла Канахина** приговорили к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима. Он в составе РДК принимал участие в боевых действиях на стороне Украины с января по март 2023 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала жительницу Мариуполя за сбор данных о локациях объектов Минобороны. Благодаря своевременным оперативным мероприятиям удалось предотвратить жертвы среди военнослужащих и гражданского населения.

* — запрещенная в России террористическая и экстремистская организация

** — внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Тема:
Спецоперация
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