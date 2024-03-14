В Петербурге задержали четверых членов «Русского добровольческого корпуса»*

ФСБ задержала в Петербурге членов РДК*, планировавших отправить гумпомощь для ВС
Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Они хотели совершить теракт против бойцов и жителей новых регионов РФ.
Российские силовики задержали в Санкт-Петербурге четверых членов организации «Русский добровольческий корпус»* (РДК*), которые планировали совершить теракт против бойцов Вооруженных сил РФ в зоне СВО на Украине. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.
Четверо жителей Петербурга собирались по заданию украинской военной разведки отравить гуманитарную помощь «высокотоксичным химическим веществом» и отправить эти продукты в зону спецоперации. Этот груз предназначался для российских бойцов и жителей новых регионов РФ.
Вместе с тем задержанные проводили разведку расположенных в Петербурге и Ленобласти объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры. Это они делали для того, чтобы спланировать следующий теракт.
Прежде актера Кирилла Канахина** приговорили к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима. Он в составе РДК принимал участие в боевых действиях на стороне Украины с января по март 2023 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала жительницу Мариуполя за сбор данных о локациях объектов Минобороны. Благодаря своевременным оперативным мероприятиям удалось предотвратить жертвы среди военнослужащих и гражданского населения.
* — запрещенная в России террористическая и экстремистская организация
** — внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму
- 14 мар
- «Немедленно»: назван единственный способ завершить конфликт на Украине
- 14 мар
- Минобороны показало работу специальных отрядов аэрозольного противодействия
- 14 мар
- Два севших на дозаправку вертолета ВСУ уничтожили в зоне СВО
- 14 мар
- «Акации» бьют без промаха. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 14 мар
- В Госдуме пригрозили Украине фатальными последствиями в случае атаки на Крым
- 14 мар
- Украину решили цинично «кинуть»? В Германии рассказали о кулуарных разговорах по теме СВО на Западе
- 13 мар
- Размазали по асфальту: появились кадры отражения бойцами ВС России попытки прорыва ВСУ
- 13 мар
- Каллас ответила на вопрос об отправке военных Эстонии на Украину
- 13 мар
- «Вы посмотрите, что они делают»: майор ВСУ обрушился с критикой на власти Украины
- 13 мар
- Пранкеры от лица Порошенко выудили из польских инструкторов всю правду о наемниках на Украине
Читайте также
63%
0.66 100.19
0.83
Нашли ошибку?