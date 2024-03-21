«Нет выбора»: премьер Эстонии Каллас призналась в «политическом самоубийстве»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 22 0

Премьер Эстонии Каллас призналась в политическом самоубийстве

«Нет выбора»: премьер Эстонии Каллас призналась в «политическом самоубийстве»

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Eero Vabamagi

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Чем недовольно население прибалтийской страны?

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась, что совершает политическое самоубийство, принимая меры для укрепления обороны страны. Об этом она заявила в беседе с EUobserver.

С 2024 по 2027 годы Таллин решил выделить на в военно-промышленный комплекс 5,6 миллиардов евро. Каллас отметила, что населению Эстонии сложно объяснить причины увеличения объема инвестиций в оборону.

«Я совершаю политическое самоубийство, но у меня нет другого выбора», — сказала Каллас.

Согласно последним опросам общественного мнения в Эстонии, почти 70% жителей страны считают, что премьер должна покинуть свой пост.

На мнение эстонцев повлиял российский бизнес ее мужа и принятие государственного бюджета, который предусматривает повышение налогов и сокращение пособий.

В России Кая Каллас объявлена в розыск. Какая именно уголовная статья инкриминируется эстонскому политику, не сообщается.

Политик призывает страны НАТО готовиться к войне с Россией, а также выступает за искоренение русской культуры на территории своей страны.

Кроме того, Каллас принимает участие в организации сносов памятников советским воинам-освободителям.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Каллас ответила на вопрос об отправке военных Эстонии на Украину.

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