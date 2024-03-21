МИД России пригрозил ответом на высылку дипломата из Словении

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 42 0

МИД: Москва ответит на высылку сотрудника российского посольства в Словении

МИД России пригрозил ответом на высылку дипломата из Словении

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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В апреле 2022 года страна потребовала у РФ сократить штат своего посольства.

Власти Словении объявили сотрудника посольства России в Любляне персоной нон грата. Об этом говорится в сообщении Словенского агентства печати со ссылкой на информацию МИД республики.

По данным СТА, решение внешнеполитическое ведомство Словении принимало из-за деятельности сотрудника посольства, которая «не совместима с его дипломатическим статусом».

Дипломат должен будет покинуть Словению до 28 марта.

В МИД России сообщили ТАСС, что Россия подготовит соответствующий ответ Словении.

Стоит отметить, что в апреле 2022 года Словения потребовала у РФ сократить штат своего посольства, приравняв количество российских дипломатов к числу членов дипломатического представительства республики в Москве. В результате вместо 41 российского дипломата в Любляне осталось восемь.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что глава МИД Латвии начал заикаться после вопроса о депортации россиян из страны.

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