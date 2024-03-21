В России началось массовое производство ФАБ-3000

Минобороны РФ: в России началось массовое производство бомб ФАБ-3000
Фото: © РИА Новости
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К их изготовлению приступили предприятия оборонной промышленности в Нижнем Новгороде.
Массовое производство «умных» авиационных бомб ФАБ-3000 началось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Минобороны России.
Глава военного ведомства РФ посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса в регионе 21 марта. Там Шойгу доложили о многократном увеличении производства ФАБ-500, ФАБ-1500, а также отчитались о организации массового изготовления ФАБ-3000.
Более того, с 2023 года общий объем производства современных артиллерийских и авиационных средств поражения увеличен в пять раз. Во многом, результатов удалось добиться благодаря расконсервации мощностей и модернизации производственных линий.
Авиабомбы предназначены для поражения, в том числе, промышленных и городских сооружений. Считаются оружием точечного применения. Мощь ФАБ-3000 признают как российские, так и западные эксперты.
Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что российские войска ударили «Кинжалами» по центрам принятия решений на Украине.
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