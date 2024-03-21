Мэр Москвы рассказал о работе городского сервиса «Вместе с культурой»

Благодаря сервису «Вместе с культурой», который был запущен в 2021 году на портале mos.ru, жители Москвы организовали уже более 25 тысяч мероприятий. Об этом в своем личном блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

При помощи сервиса можно арендовать подходящую площадку под любое мероприятие, например, под лекцию или мастер-класс.

«Сервис продолжает постоянно развиваться — доступные для аренды площадки есть уже в 120 районах, включая Новую Москву и Зеленоград», — написал мэр.

В электронном каталоге свыше 1,3 тысяч помещений, доступных для аренды — библиотеки и усадьбы, музеи и выставочные пространства, концертные и танцевальные залы. В числе самых востребованных объектов — Тургеневская гостиная библиотеки-читальни имени И. С. Тургенева, кабинет коллективного мышления библиотеки № 2, мастерская в Центральной городской молодежной библиотеке им. М. А. Светлова, актовый зал библиотеки № 54 и концертный зал в Доме А. Ф. Лосева. Свое мероприятие можно также провести в Музее космонавтики, Дарвиновском музее и Московском зоопарке.

Как отметил Собянин, чтобы найти оптимальный вариант нужного пространства, на базе сервиса действует интерактивная карта, календарь свободных дат и фильтр по типу мероприятий.

На страничке каждого пространства приведены детальные сведения о его техническом оснащении, наличии парковки и другие полезные сведения.