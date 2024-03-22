«Саркози и Меркель предупреждали»: что именно привело Украину к расколу

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 30 0

Рокетт: Саркози и Меркель предсказывали безумие после вступления Украины в НАТО

«Саркози и Меркель предупреждали»: что именно привело Украину к расколу

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Прогнозы делались еще в далеком 2008 году.

Последствия вступления Украины в НАТО будут критичными для всего мира. Об этом заявил главный редактор журнала Figaro Magazine Гийом Рокетт.

«Николя Саркози и Ангела Меркель еще в 2008 году предупреждали президента США, что содействие членству Украины в НАТО безумие, поскольку Россия воспримет это как провокацию и может ввести войска на Украину», — отметил он в эфире одного из телеканалов.

Рокетт отметил, что в последние годы Киев стремился к вступлению в Североатлантический альянс, что в итоге привело к расколу на Украине. По мнению главного редактора, данному государству следовало бы оставаться «более нейтральным».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина отправила заявку о вступлении в Североатлантический альянс. В июле 2023 года стороны утвердили пакет помощи Киеву, но не обсудили временные рамки вступления в НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что премьер Эстонии Каллас призналась в «политическом самоубийстве».

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