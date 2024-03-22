Прогнозы делались еще в далеком 2008 году.

Последствия вступления Украины в НАТО будут критичными для всего мира. Об этом заявил главный редактор журнала Figaro Magazine Гийом Рокетт.

«Николя Саркози и Ангела Меркель еще в 2008 году предупреждали президента США, что содействие членству Украины в НАТО безумие, поскольку Россия воспримет это как провокацию и может ввести войска на Украину», — отметил он в эфире одного из телеканалов.

Рокетт отметил, что в последние годы Киев стремился к вступлению в Североатлантический альянс, что в итоге привело к расколу на Украине. По мнению главного редактора, данному государству следовало бы оставаться «более нейтральным».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина отправила заявку о вступлении в Североатлантический альянс. В июле 2023 года стороны утвердили пакет помощи Киеву, но не обсудили временные рамки вступления в НАТО.

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