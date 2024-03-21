Певица Михальчик поделилась секретами похудения: «Даже и не видно, что рожала»

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 1 244 0

Юлия Михальчик отказалась от хлебобулочных изделий после вторых родов

Певица Михальчик поделилась секретами похудения: «Даже и не видно, что рожала»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Знаменитость недавно стала мамой во второй раз. Однако призналась, что эта беременность протекала сложнее.

Участница третьего сезона «Фабрики звезд» Юлия Михальчик стала мамой во второй раз в феврале этого года. После кратковременного романа с Александром Шульгиным и брака с Владимиром Гоевым певица снова нашла счастье и поделилась подробностями своей жизни.

Юлия призналась, что в молодости легче переносила беременность. Вторые роды дались ей значительно сложнее.

«С каждым годом выносить ребенка все сложнее, но мы женщины крепкие, мы способны на многое. Я всем желаю испытать это счастье, не смотря на все препятствия и сложности», — рассказала она в беседе с Parents.ru.

Звезда также поделилась, как сбрасывала вес после вторых родов. По словам Юлии, она учла прошлый опыт и старалась не допускать ошибок.

«Сразу после родов я взяла себя в руки. На сегодняшний день отказалась от мучного — не употребляю хлебобулочные изделия. От сладкого отказаться сложно. Сейчас стремлюсь к своему нормальному весу — 49-50 килограммов при нынешнем весе в 53 килограмма. Слышу от близких комплименты, что даже и не видно, что я рожала. Все благополучно, возвращаюсь в комфортный для себя вес, но без перегибов, в прошлом у меня были ошибки, больше я их не допущу», — призналась певица.

Юлия Михальчик до сих пор не раскрыла пол ребенка и не называет имя возлюбленного, от которого забеременела. Все из-за того, что девушка не хочет делиться самым сокровенным с большим количеством людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Юлия Михальчик появилась на публике впервые после вторых родов.

-1° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 98%
91.95
-0.74 100.37
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:47
Сын Майкла Джексона подал иск в суд на свою 93-летнюю бабушку
23:30
Зов джунглей: Ирина Шейк выложила откровенное фото в купальнике с отпуска
23:18
СМИ узнали о закупках российского титана Западом на сотни миллионов долларов
23:07
Лавров расстроился из-за удаления сербского защитника в матче с Россией: «Зря»
22:51
Оставляют позиции: как США вынудили армию Украины покинуть некоторые территории
22:35
Певица Михальчик поделилась секретами похудения: «Даже и не видно, что рожала»

Сейчас читают

«Жив британский монарх или мертв – уже никакой разницы»
Превратятся в кирпичи: что известно об отключении россиянам всех смартфонов Apple и Android
Самый тяжелый день месяца: как пережить мощную магнитную бурю с 20 на 21 марта 2024
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок