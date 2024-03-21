Певица Михальчик поделилась секретами похудения: «Даже и не видно, что рожала»

Знаменитость недавно стала мамой во второй раз. Однако призналась, что эта беременность протекала сложнее.

Участница третьего сезона «Фабрики звезд» Юлия Михальчик стала мамой во второй раз в феврале этого года. После кратковременного романа с Александром Шульгиным и брака с Владимиром Гоевым певица снова нашла счастье и поделилась подробностями своей жизни.

Юлия призналась, что в молодости легче переносила беременность. Вторые роды дались ей значительно сложнее.

«С каждым годом выносить ребенка все сложнее, но мы женщины крепкие, мы способны на многое. Я всем желаю испытать это счастье, не смотря на все препятствия и сложности», — рассказала она в беседе с Parents.ru.

Звезда также поделилась, как сбрасывала вес после вторых родов. По словам Юлии, она учла прошлый опыт и старалась не допускать ошибок.

«Сразу после родов я взяла себя в руки. На сегодняшний день отказалась от мучного — не употребляю хлебобулочные изделия. От сладкого отказаться сложно. Сейчас стремлюсь к своему нормальному весу — 49-50 килограммов при нынешнем весе в 53 килограмма. Слышу от близких комплименты, что даже и не видно, что я рожала. Все благополучно, возвращаюсь в комфортный для себя вес, но без перегибов, в прошлом у меня были ошибки, больше я их не допущу», — призналась певица.

Юлия Михальчик до сих пор не раскрыла пол ребенка и не называет имя возлюбленного, от которого забеременела. Все из-за того, что девушка не хочет делиться самым сокровенным с большим количеством людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Юлия Михальчик появилась на публике впервые после вторых родов.