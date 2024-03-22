«Рука об руку долгие годы»: Маликов растрогал фанатов романтичным посланием жене

Своими родителями восхитилась дочь Стефания.

Народный артист России Дмитрий Маликов и его супруга Елена отмечают годовщину отношений. Артист написал теплые поздравительные слова для жены в своем личном блоге и этим растрогал фанатов.

«Это так важно — встретить человека, с которым можно идти рука об руку долгие годы! Через трудности, но в любви и согласии. Мне очень повезло 21 марта 1992 года… Неизвестно, как бы оно сложилось, ох и накуролесил бы, не встреть я Лену», — написал Маликов.

Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать. На пару тут же посыпалось огромное количество трогательных поздравлений.

«Поздравляю Вас. Это здорово, когда находишь своего человека. А вдвойне здорово пройти с ним рука об руку столько лет. Желаю еще столько же счастливых лет вместе»;

«Столь нежные чувства и спустя столько лет, вы реально молодцы»;

«Встретил ту единственную», — написали подписчики артиста.

Также пару поздравила и их дочь Стефания. Девочка оставила свой комментарий пот постом.

«Счастливы родители — счастливы дети», — написала дочь певца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Маликов однажды оказался в неловкой ситуации.