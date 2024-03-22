Взломать и строить: как в России хотят легализовать «белых» хакеров
В России хотят легализовать деятельность добросовестных хакеров
Фото, видео: www.globallookpress.com / Monkey Business 2 via www.imago-; 5-tv.ru
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Инициативу могут рассмотреть в Госдуме уже весной.
В России хотят легализовать деятельность «белых хакеров». Как пишут «Известия», такой законопроект внесут в Госдуму уже этой весной. Если его примут, компании смогут официально привлекать взломщиков к тестированию информационных систем организаций в случае такого запроса от них.
Эксперты считают, что сотрудничество с «белыми хакерами» расширит спектр работы с компьютерными программами и избавит таких специалистов от риска уголовного преследования.
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