«Они очень похожи»: Кейт Миддлтон могла закрыться от публики из-за измен Уильяма

В Британии все еще пытаются найти королевскую особу, которая пропала в декабре.

Кейт Миддлтон стала объектом пристального внимания. Принцесса Уэльская уже несколько месяцев не появляется вживую на публике, что рождает массу слухов и конспирологических версий ее исчезновения.

Главный вопрос — жива ли она? Корреспондент «Известий» Александр Коротков попытался разобраться, куда же пропала Кейт.

Это уже называют крупнейшим имиджевым кризисом в Соединенном королевстве со времен развода принца Чарльза и принцессы Дианы. Всеобщая любимица и супруга наследника престола, Кейт Миддлтон, куда-то пропала, и в Букингемском дворце не объясняют, что с ней. В последний раз ее видели перед этим магазином.

Вот то самое видео. Всего несколько секунд: мужчина, похожий на Уильяма, и женщина, похожая на его жену, только очень худая, несут пакеты с покупками. Это видео одновременно опубликовали сразу два таблоида, TMZ и The Sun.

Представители других изданий настаивают — крошечного видео мало, и это очень подозрительно, что Кейт как будто бы намеренно прячется.

«Основное занятие королевской семьи — это демонстрировать себя публике. Так что, в основном, работа заключается в том, чтобы просто где-то „быть“, а если тебя там не было — тебе всякий раз надо объяснить, почему. У них есть некоторые льготы, привилегированная жизнь, но также есть и обязательства. Главное из которых — твоя жизнь должна быть полностью прозрачной», — отметила журналист радиостанции Cadena Ser Мария Маньявакас.

Самая популярная версия — что с Кейт случилось нечто плохое, так что ее теперь подменяет двойник.

Самый известный двойник Кейт, девушка по имени Хайди Эгэн, записала видеообращение. С общим смыслом: «привет, это двойник пропавшей принцессы. Вовсе я ее не подменяю, отстаньте уже от Кейт».

«Сейчас, я думаю, все теории заговора зашли слишком далеко. То, что начиналось, как шутка и как обсуждение — где же Кейт, что она делает и все ли с ней хорошо. Думаю, она в порядке на 100%, просто у нее была операция и ей нужно восстановиться, и нам надо это уважать», — прокомментировала Хайди Эгэн.

Но как уважать, когда королевская семья подкидывает одну загадку за другой? На прошлой неделе был опубликован вот такой официальный снимок Кейт с детьми. Специалисты сразу заметили, что фото было отредактировано.

«По моему экспертному мнению, эта фотография была обработана, есть несколько несоответствий, например, в этом треугольнике должно быть видно траву, да и волосы не так ложатся на плечо», — поделился эксперт по ретуши снимков Тэмми Уайн.

В соцсетях предположили, что тут к реальному снимку детей прифотошопили лицо Кейт из старой фотосессии для Vogue.

В итоге в соцсетях появился комментарий от лица Кейт: якобы это она взялась редактировать снимок и добавила лишнего. Такое объяснение никого не успокоило. В Британии уже начали сочинять песни с содержанием — «где же эта принцесса, неужели от нее избавились, как от Дианы?»

За комментарием мы обратились к Бену Дункану, это друг королевской семьи. Тот заявил, что с его точки зрения, Кейт не желает никого видеть, поскольку ей именяет муж.

«Пару лет назад ходили слухи, будто у Уильяма может быть роман с Роуз Ханбери — маркизой Чолмондели, близкой подругой семьи. У них обоих есть поместья, граничащие друг с другом. Слух это любопытный, ведь маркиза Чолмондели и Кейт очень похожи: одинаковые каштановые волосы, большие кукольные глаза», — рассказал Бен Дункан.

Официальная версия дома Виндзор не меняется: там говорят, что принцесса в январе перенесла тяжелую полостную операцию, восстановление идет тяжело, и у нее пока нет сил общаться с прессой. Впрочем, верят этому немногие. В конце концов, когда разваливался брак Чарльза и принцессы Дианы, там все тоже начиналось с того, что супруги перестали появляться вдвоем на публике.