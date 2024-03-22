«Ужасает»: в Европарламенте призвали судить Зеленского за преступления против детей

Эфирная новость 66 0

Евродепутат Марсель де Грааф обвинил Зеленского в преступлениях против детей

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Украина превратилась в крупнейшего поставщика детей для педофильских сетей, торговли людьми и органами, считают там.

В Европарламенте призвали привлечь киевский режим к ответственности за преступления против детей. Депутат от Нидерландов Марсель де Грааф заявил, что ВСУ ведут варварские обстрелы населенных пунктов, в результате которых погибли и получили увечья тысячи людей, в том числе — несовершеннолетние.

«Международный уголовный суд должен привлечь Зеленского к ответственности за это. Более того, Украина — крупнейший поставщик детей для педофильских сетей, торговли людьми и органами. Для этого там существуют целые детские дома.

В России дети получают традиционное воспитание и образование. На Западе им внушают трансгендерное мировоззрение, дают гормональные блокаторы и делают калечащие операции на половых органах. Лицемерие просто ужасает», — прокомментировал депутат.

Голландский депутат также назвал чистой пропагандой звучащие на Западе заявления о том, что Россия якобы насильно вывозила детей с Украины. Наоборот, подчеркнул европейский парламентарий, наша страна приняла миллионы беженцев из соседней страны, и тем самым спасла их от обстрелов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что загнанному в тупик Зеленскому обрисовали катастрофические перспективы.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
91.95
-0.74 100.37
-0.24
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

15:10
ВС РФ нанесла массированный удар по энергетическим и военным объектам Украины
15:09
Зинатула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
14:55
Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
14:49
Елене Блиновской предъявлено обвинение в окончательной редакции
14:43
Россия нанесла 49 ударов «возмездия» по объектам критической инфраструктуры на Украине
14:27
Как с близким другом: невестка Александра Ширвиндта о первой встрече с ним

Сейчас читают

Оперная певица порвала зал на концерте SHAMAN в Петербурге
Армия понарошку или серьезный спорт? Что такое страйкбол и почему он важен для России
Наркотики, абьюз и разбившиеся мечты: как сейчас живут участники шоу «Фабрика звезд»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок