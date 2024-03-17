«Нос в кокаине»: загнанному в тупик Зеленскому обрисовали катастрофические перспективы

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Американские чиновники в кулуарах рисуют самые мрачные перспективы для ВСУ.

Фото, видео: Reuters / Florion Goga; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

На линии боевого соприкосновения российская армия сохраняет инициативу. Министерство обороны заявило об освобождении еще одного донецкого поселка — Невельского, продолжается движение на запад, как и удары на десятки километров в глубину от линии фронта.

Так, в среду, 13 марта, появились кадры эффектного уничтожения целого вертолетного звена ВСУ аж в Днепропетровской области. Машины противника сели в условленном месте в поле для дозаправки, даже не заглушали двигатели, чтобы как можно скорее взлететь.

Тут их и накрыли сначала кассетным боеприпасом, потом, ювелирно, высокоточными ракетами. Киевский режим в попытке остановить наступление российских войск вынужден двигать ближе к линии фронта дорогостоящее вооружение, и мы уже видели на минувшей неделе уничтожение и установок HIMARS, и комплексов ПВО Patriot.

Российские войска, судя по такой высококачественной картинке, наладили систему дальнего мониторинга и разведки тылов противника. А, значит, «призовых» целей будет с каждым днем все больше.

Впрочем, других вариантов у Киева нет. Западной техники мало и она оказалась не того качества, как обещали партнеры.

Так, британские танки Challenger даже во время пиар-съемки для таблоида The Sun застряли в грязи. 62-тонные машины не приспособлены к такой почве.

Неудивительно, что все чаще раздаются предложения остановить боевые действия и начать переговоры между Москвой и Киевом. Ближайшая инициатива — так называемый «мирный саммит» в Швейцарии, где хотят, якобы, объединить различные точки зрения.

Подразумевается, что и нас тоже хотят выслушать, но не на первом саммите, а почему-то на втором. Что в российском МИДе расценивают как попытку сговориться и потом нам предъявить ультиматум под видом «формулы мира» — естественно, никто на это не пойдет.

«У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось? Сыт, пьян и нос в табаке. Да? Вот с такими людьми проще, когда сыт, пьян, то есть наелся, напился. Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали. Сейчас нос в кокаине. Неважно, с такими проще, а с умными сложнее — они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего, они будут выбрасывать всякие свои „хотелки“ под видом „морковки“ для нас», — отмечал президент России Владимир Путин.

При этом в неофициальных беседах американские чиновники откровенно рисуют самые мрачные перспективы для ВСУ. Вплоть до катастрофического прорыва украинских линий обороны.

Что значит катастрофических — до Днепра? В этой статье стоит обратить внимание вот еще на какую деталь.

Журналисты пишут, что пресс-секратарь Зеленского не ответил на запрос о комментариях. Что?

Пресс-скеретарь Зеленского не ответил на запрос Washington Post? Самого авторитетного политического издания США?

Нюхательный табак в голову ударил? Понятно, что сам пресс-секретарь так бы не поступил.

Это Зеленский не ответил на запрос Washington Post. Так проходит мирская слава: сначала ты на обложке как «Человек года», потом ты — «мечтатель года».

Потом тебе нечего сказать. Вместо него говорят наши орудия, те самые, что сулят мрачные сценарии для ВСУ.

Тема:
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