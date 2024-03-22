Никиту Кологривого снова доставили в суд — что натворил актер после пьяного дебоша

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 89 0

Новосибирский суд начал рассматривать жалобу прокурора на наказание Кологривому

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; ВКонтакте / Суды общей юрисдикции Новосибирской области / public219543950; 5-tv.ru

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Артист получил административный арест после «буйной ночи» в кальянной в Новосибирске.

Прокуратура Центрального района Новосибирска подала протест на решение суда, который назначил Никите Кологривому семь суток административного ареста за пьяный дебош в кальянной. Об этом сообщили в областных судах общей юрисдикции.

Актера привезли в Новосибирский областной суд, где будет рассматриваться протест, из спецприемника, куда его поместили накануне. Прокуратура намерена обжаловать приговор, называя его слишком мягким.

Сам актер уже просил у суда о помиловании его и заявил, что раскаивается и считает себя достойным членом общества.

«Простите меня, дорогие»: Кологривый извинился за пьяный дебош

Кологривый устроил пьяный дебош в баре родного Новосибирска. Он приставал к сотруднице, укусив ее, а также подрался с теми, кто хотел помочь девушке. Свое поведение Кологривый объяснил «горячкой» из-за усталости и напряженного графика.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что стали известны подробности состояния покусанной Кологривым официантки.

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