Суд оставил в силе решение об аресте Никиты Кологривого на семь суток

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 16 0

Протест прокуратуры отклонен.

Суд оставил в силе решение об аресте Никиты Кологривого на семь суток

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Новосибирский областной суд принял решение оставить в силе арест Никиты Кологривого на семь суток, тем самым отклонив протест прокуратуры. Об этом сообщили в областных судах общей юрисдикции.

Известно, что прокуратура просила для артиста наказание в виде 15 суток ареста, так как действующий приговор показался слишком мягким. Сам Кологривый признал вину в хулиганстве и уже просил у суда о помиловании, а также заявил, что раскаивается и считает себя достойным членом общества. 

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