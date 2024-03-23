В России утвердили первый ГОСТ для нянь

В России впервые утвердили ГОСТ для нянь. Согласно документу, у них должны быть навыки и опыт работы с детьми, стаж не менее трех лет, отсутствовать вредные привычки и языковой барьер. Также няне придется повышать квалификацию. Ну и самое главное — ей надо уметь накормить ребенка, поиграть с ним и оказать первую помощь.

Ну а если заказчику не понравится, как няня присматривает за детьми, он может в любой момент в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предложили расширить льготы для многодетных семей. Законопроект на основе январского указа президента России Владимира Путина уже готовят к рассмотрению.