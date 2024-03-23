В России утвердили первый ГОСТ для нянь

Эфирная новость 33 0

Какие требования будут предъявлять гувернанткам?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В России впервые утвердили ГОСТ для нянь. Согласно документу, у них должны быть навыки и опыт работы с детьми, стаж не менее трех лет, отсутствовать вредные привычки и языковой барьер. Также няне придется повышать квалификацию. Ну и самое главное — ей надо уметь накормить ребенка, поиграть с ним и оказать первую помощь.

Ну а если заказчику не понравится, как няня присматривает за детьми, он может в любой момент в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предложили расширить льготы для многодетных семей. Законопроект на основе январского указа президента России Владимира Путина уже готовят к рассмотрению.

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

8:04
Суд изъял акции Соликамского магниевого завода в пользу России
7:53
Силовики в первые часы после стрельбы тщательно проверяли машины возле Крокуса
7:38
В России утвердили первый ГОСТ для нянь
7:23
«Притворилась мертвой»: девушка раскрыла детали нападения на Крокус Сити Холл
7:15
Проявила мужество: король Британии Карл III гордится Миддлтон, объявившей о раке
7:05
«Акула-призрак»: американские океанологи обнаружили новый вид рыб-химер

Сейчас читают

Чужого горя не бывает: SHAMAN готов оплатить похороны погибших в Крокусе
У Кейт Миддлтон диагностировали рак
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Память сквозь года: Самые страшные теракты в России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок