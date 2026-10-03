Армия России освободила населенный пункт Новая Казачья в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ установили контроль над населенным пунктом Новая Казачья в Харьковской области», — говорится в сообщении военного ведомства в МАКС.

Тем временем российские войска наносят успешные удары по мостам в Киеве и другим объектам, связанным с украинской армией. Как отметили в публикации Минобороны РФ, остановятся они лишь тогда, когда победят.

Среди других успехов наземных войск армии России — пресечение попыток ВСУ покинуть район окружения под Добропольем или выполнить там ротацию личного состава. Так, 1 октября стало известно, что российские бойцы в течение суток заняли в городе 93 здания и устранили свыше 30 украинских боевиков. Кольцо вокруг 425-го штурмового полка ВСУ и двух бригад Национальной гвардии Украины продолжает сжиматься.

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