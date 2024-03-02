Пентагон отреагировал на учебный пуск межконтинентальной ракеты «Ярс»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 17 0

Пентагон: Россия уведомила США о пуске ракеты «Ярс»

Пентагон отреагировал на учебный пуск межконтинентальной ракеты «Ярс»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Американская сторона «продолжит следить за ситуацией».

Россия заранее уведомила США о проведении учебно-боевого пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс» на испытательном космодроме Плесецк. Об этом сообщили в Пентагоне.

«Да, Россия уведомила США через Центр по уменьшению ядерной опасности. Мы будем продолжать следить за ситуацией», — цитирует представителя министерства ТАСС.

Ранее 5-tv.ru писал что на космодроме Плесецк прошел успешный учебно-боевой пуск баллистической ракеты ПГРК «Ярс». Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик современного ракетного комплекса, объяснили в Минобороны.

Пуск проводился расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, подчеркнули в оборонном ведомстве.

«Ярс» представляет собой усовершенствованный вариант комплекса «Тополь-М». Он оснащен разделяющей головной частью и является оружием, которое способно поразить цель в любой части земного шара.

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