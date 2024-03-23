Суд изъял акции Соликамского магниевого завода в пользу России

Арбитражный суд Пермского края изъял в пользу государства 10,5% акций Соликамского магниевого завода. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

С соответствующим иском обратился прокурор региона. Ответчиками проходили более двух тысяч миноритариев, а также около 50 банков и компаний.

«Прокурор Пермского края в интересах Федерального агентства по управлению имуществом обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском к 2 266 акционерам ОАО „Соликамский магниевый завод“ об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных именных акций ОАО „СМЗ“ из чужого незаконного владения», — говорится в сообщении Арбитражного суда Пермского края в Telegram-канале.

В итоге исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

В декабре 2023 года 356 276 акций, что составляло 89,5% от их общего числа, были переданы «Росатому» в качестве имущественного взноса по их номинальной стоимости.

На долю ОАО «Соликамский магниевый завод» приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4-5% губчатого титана в России.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что владельцы Челябинского комбината оспаривают передачу в собственность государства.