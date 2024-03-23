С Байконура стартовал «Сою-2.1а» с экипажем из России, Белоруссии и США

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 53 0

Это был четвертый пуск российской ракеты-носителя в 2024 году.

Фото, видео: Reuters / Pavel Mikheyev; 5-tv.ru

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С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25». Соответствующая информация появилась на сайте Роскосмоса.

На Международную космическую станцию отправились три члена экипажа: российский космонавт Олеа Новицкий, участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Возвращение Новицкого, Василевской и астронавта NASA Лорал О’Хара на корабле «Союз МС-24» запланировано на 6 апреля. Дайсон останется там до сентября вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Изначально запуск был запланирован на 13 марта, потом его перенесли на 21 марта, но в этот день запуск отменили в последний момент.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что космонавт Горбунов из России назначен в экипаж миссии Crew-9 к МКС.

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