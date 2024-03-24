Путин подписал закон о введении вычетов по НДФЛ на долгосрочные вклады

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Началась реализация мер, которые глава государства озвучил в послании Федеральному собранию 29 февраля.

Путин подписал закон о введении вычетов по НДФЛ на долгосрочные вклады

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении нового налогового вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на долгосрочные сбережения россиян. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с изменениями налоговые вычеты будут предоставляться в сумме взносов по договорам о выплате негосударственной пенсии по достижении пенсионного возраста, по договору негосударственного пенсионного обеспечения и вложений на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый с 1 января 2024 года, а также доходов по операциям на таком счете.

Правительство начало прорабатывать новую шкалу НДФЛ в соответствии с мерами, которые глава государства озвучил в послании Федеральному собранию 29 февраля.

Так, еще с 2023 года Минфин готовит поправки в Налоговый кодекс. В частности, прорабатывается введение дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога. Речь может идти о повышении этого сбора, ведь минимальную ставку в 13% снижать не собираются.

Также рассматриваются льготы по НДФЛ и налогу на прибыль для россиян с низкими доходами. Речь идет о том, чтобы реализовать поручение Путина по удвоению налогового вычета на второго ребенка до 2,8 тысячи рублей в месяц, а на третьего — до шести тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как вырастет налоговый вычет на детей в России.

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