Спецназ обезвредил напавшего на отделение полиции мужчину в Ереване

Спецназ армянской СНБ обезвредил мужчину с гранатой, который в составе группы из трех человек напал на отделение полиции на севере Еревана. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Армении Нарек Саркисян.

«Мужчина обезврежен. Он задержан», — сказал он журналистам.

Его обезвредили в полицейском участке. При этом, как подчеркивается, никто из сотрудников не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал, что в здание отделения полиции района Нор-Норк в Ереване ворвались вооруженные люди. Нападавших было трое, двое из которых получили ранения от взрыва собственной гранаты.

Очевидцы сообщали, что присутствующие на месте сторонники армянской организации «Боевое братство» требовали освободить ее членов, которые были задержаны в этот же день. При этом в самом движении опровергли свою причастность к нападению на участок.