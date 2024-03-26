На ринге Макрон: рискнет ли «галльский петух» бросить вызов «русскому медведю»

Что стоит за воинственной риторикой президента Франции — внезапное «безумие» или тонкий политический расчет — 5-tv.ru разбирался вместе с экспертами.

Не сошел ли с ума президент Франции Эммануэль Макрон, пригрозивший России прямым столкновением с Западом? Этим вопросом после громкого заявления французского лидера задались не только в Москве, но и в Европе, которую Макрон, собственно, и призвал на «войну» с РФ.

При внимательном рассмотрении мотивы поведения президента Франции становятся вполне очевидными. Неясно лишь, отдает ли он себе отчет в возможных последствиях своих действий, отметили в общении с 5-tv.ru российские политические эксперты.

«Переобулся» на втором сроке

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO; 5-tv.ru

Риторика Макрона отнюдь не всегда была воинственной. Наоборот, с начала конфликта на Украине он вполне успешно «притворялся» миротворцем. На это указал руководитель центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

«Когда у него был первый срок президентских полномочий, он выступал, условно говоря, голубем мира. Наладил систематический обмен с Путиным по телефону и лично, приглашал его в Париж и сам приезжал в Россию не раз. Призывал не унижать Россию и искать с ней какую-то договоренность с тем, чтобы вывести украинский кризис из тупика», — напомнил эксперт.

Однако начало специальной военной операции в корне изменило тактику Макрона. Тональность и содержание его высказываний резко ужесточились. Рубинский связывает это с тем, что европейцы стали опасаться повторения украинского сценария в Прибалтике или других бывших соцстранах Восточной и Центральной Европы. Особенно на фоне возможного возвращения в Белый дом бывшего президента США Дональда Трампа и изменения в связи с этим американского политического курса в отношении кризиса на Украине.

Бешенство Макрона

Общеевропейский страх остаться с Россией один на один значительно усилился после провала украинского контрнаступления и после того, как стало окончательно ясно, что Киеву не победить в противостоянии с Россией.

«Именно это и „взбесило“ Макрона, который почувствовал, что Украина проигрывает, контрнаступ, на который они ставили, закончился ничем, поставки всяких Caesar и прочих вооружений тоже не дали какого-то преимущества. И поэтому нужно что-то делать для того, чтобы обеспечить устойчивость Украины и не допустить ее полного поражения», — отметил эксперт по Франции Сергей Федоров.

При этом французский президент понимал, что в одиночку его страна не справится с задачей поддержки Киева, и попытался привлечь к этому союзников.

Политолог уверен, что заявления Макрона о готовности ввести западные войска на Украину и об отсутствии каких бы то ни было ограничений и «красных линий» в отношении России, — это попытка сколотить коалицию хотя бы из европейских стран, которая помогала бы Украине, обеспечивала ее финансово и в военном плане.

«Галльский петух (символ Франции — Прим. ред.), конечно, не в состоянии заклевать русского медведя. Поэтому Макрону главное сколотить коалицию в Европе, чтобы они его поддержали и могли сообща, если Украина начнет падать, помогать не только финансово и поставками техники, но и ввести военные контингенты. Хотя бы для того, чтобы освободить украинских военных с границы с Белоруссией и задействовать на восточном фронте все имеющиеся резервы Украины», — считает Федоров.

Безусловно, призывая Европу на «битву» с Россией и утверждая, что поражение Украины будет просто катастрофой для всех стран континента, Макрон видит себя главным европейским лидером. И это стремление удовлетворить свои «наполеоновские» амбиции тоже объясняет поведение французского лидера.

Манипулирует французами

Взрывоопасная ситуация в самой Франции — еще один, едва ли не главный, повод для Макрона делать ставку на эскалацию во внешней политике. Таким образом он пытается отвлечь внимание французов от внутренних проблем. Для него это единственный способ обеспечить политическое выживание до конца своего пятилетнего президентского срока.

О том, что проблемы у страны очень серьезные, говорят цифры: дефицит госбюджета Франции вырос до рекордных 116 миллиардов евро, и это вынуждает правительство сократить бюджетные расходы на десять миллиардов. И это в то время, когда уровень безработицы среди населения вырос до 7,4%.

Неудивительно, что согласно последним опросам, рейтинг доверия к Макрону опустился до минимума. Поэтому сейчас он пытается манипулировать французским обществом: первым шагом в этом направлении стала смена правительства, а вторым — заявление о готовности ввести войска на Украину.

Вопрос политического выживания

Несмотря на эти попытки, в преддверии европейских выборов президент Франции пока продолжает проигрывать, отмечают эксперты. Его партия уступает минимум 10% «Национальному объединению» Марин Ле Пен, которую Макрон критикует за соглашение и поддержку российского президента Владимира Путина.

«Поэтому цель Макрона — взвинтить ставки, сказать, что это предатели, которые продают интересы Франции и Европы, соглашатели с Путиным и его „авторитарным режимом“, который в последнее время как раз „ужесточился“, имея в виду успехи России на украинском фронте», — пояснил Федоров.

То есть, пытаясь мобилизовать свой электорат и нагнетая военный психоз, Макрон стремится перехватить инициативу у политических конкурентов и улучшить позиции своей партии перед европейскими выборами в начале июня этого года.

Как отметил Рубинский, для Макрона победа в предстоящих выборах — это вопрос его политического выживания. Ради этого он и лезет из кожи вон, делая «безумные» политические заявления.

«На президентских выборах в 2027 году он уже свою кандидатуру выставлять не может. По нынешней конституции Франции он мог избираться только два раза подряд. Тогда возникает вопрос, останется ли он вообще в политической жизни, и если да, то может ли претендовать на какой-то пост во главе с институтами Евросоюза? Но с чем, ради чего?» — задал риторический вопрос эксперт.

Макрона не поняли

Однако достигает ли Макрон своих целей, повышая ставки и делая все более провокационные заявления? Судя по реакции на них во Франции и Европе, — нет.

По словам Рубинского, слова французского президента о возможном вводе западных войск на Украину были встречены европейцами с очень большой настороженностью. И прежде всего, самым ближайшим соратником Франции по Евросоюзу — Германией. Да и в своей стране Макрон не встретил отклика, на который, по всей видимости, рассчитывал.

«Вся пресса французская, даже та, которая была близка к президентской партии и ее союзникам, очень резко осудила нынешнюю тональность Макрона в украинских делах, доказывая, что он рискует не предотвратить углубление украинского кризиса, а, наоборот, углубить и расширить его. Тем более что в России звучат достаточно известные голоса, того же Дмитрия Медведева, бывшего премьера и президента, о необходимости применения ядерного оружия», — отметил Рубинский.

Франция не «заточена» на войну

Сама Франция, несмотря на воинственность своего лидера, не готова взвалить на себя бремя прямого противостояния с таким противником, как Россия.

«Если Франция даже решится сама, без поддержки, скажем, поляков, немцев или кого-то еще, то какие-то две тысячи французов, которые сейчас в Румынии, ну или даже 20 тысяч французов, конечно, исход боя на линии соприкосновения не решат», — считает Федоров.

Эксперт уверен, что ни войска, ни военная промышленность Франции не готовы для масштабных боевых действий. Это же касается и других европейцев: им потребуются год-два для наращивания военного производства, которое бы могло бы хоть как-то усилить их оборону и помогать Украине.

«Армия Франции не „заточена“ на войну высокой интенсивности. Они привыкли воевать, как, впрочем, и американцы, и все остальные западные вояки, с противником, который ниже на три головы. Но с серьезным противником они никогда не воевали. Поэтому желания пойти умирать за Украину ни у кого нет. И в этом плане Макрон вряд ли добьется какой-то другой реакции», — заявил Федоров.

Есть еще порох

В свою очередь военные эксперты отмечают, что французский военно-промышленный комплекс вовсе не так уж слаб и располагает рядом перспективных разработок. В их числе, например, беспилотник Dassault nEUROn, относящийся к тому же классу, что российские «Охотник» и «Скат», и американский Х-45.

Известно, что nEUROn способен развивать скорость до 980 км/ч, нести на борту две авиабомбы общей массой до 500 килограммов, а управлять им, в том числе целым роем, могут пилоты истребителей Dassault Rafale.

К слову, сам по себе истребитель четвертого поколения Rafale — весьма грозное оружие. Эксперты отмечают, что он вооружен 30-миллиметровой пушкой скорострельностью 2500 выстрелов в минуту и ракетам класса «воздух-воздух», «воздух-земля», в том числе с ядерными боеголовками.

Серьезным французским оружием является и новейшая атомная подлодка Suffren. Она, предположительно, вооружена 533-миллиметровыми торпедами и крылатыми ракетами. Также в ней предусмотрен специальный модуль для размещения 12 спецназовцев со снаряжением.

Новейший танк АМХ-56 Leclerc эксперты и вовсе называют лучшим из состоящих на вооружении НАТО. Его главное преимущество — модернизированная система бортового компьютера, которая самостоятельно отслеживает цели. Также танк оснащен стабилизатором орудия и автометеопостом для корректировки огня. Броня машины, по утверждению разработчиков, на порядок лучше, чем у немецких Leopard и британских Challenger.

Арсенал на четыре дня

Однако нужно понимать, что практически все перспективное французское вооружение на сегодня существует только в виде выставочных образцов либо вовсе находится в стадии разработки.

При этом существующий арсенал французской армии изрядно оскудел после поставок Украине. К примеру, из 60 самоходных артиллерийских установок Caesar во Франции осталось 30, из 12 гаубиц TRF1 — шесть, а из девяти реактивных систем залпового огня — пять.

Еще два года назад эксперты утверждали, что в реальном бою французской армии хватит оружия на четыре дня: не достает самолетов, кораблей, танков, пушек и особенно боеприпасов.

Видимо, неспроста в середине марта Франция призвала арабские страны вернуть оружие и боеприпасы, купленные у нее ранее. Кроме того, Париж отложил продажу 155-миллиметровых артиллерийских снарядов Саудовской Аравии и Катару. Все это говорит о том, что арсенал французских войск скоро окончательно опустеет.

Политический невроз

Что касается ядерного оружия, которым Франция также обладает, то до его применения дело не дойдет, считает Федоров. Он уверен, что вся грозная риторика Макрона — это блеф, не более чем воинствующая позиция.

«На мой взгляд, это немного похоже на невротическое состояние, когда человек ставит себе недостижимые цели и упорно добивается их. В результате получается невроз. У Макрона наблюдается этот политический невроз, когда он применительно к украинскому кризису ставит себе недостижимые задачи», — пояснил эксперт.

По мнению Федорова, истерика у Макрона развилась на фоне достигшей предела в Европе демонизации России. В результате французский лидер потерял чувство реальности и начал делать заявления, не отдавая себе отчета в их последствиях.

«Это, кстати, очень печально, потому что Франция всегда позиционировала себя как держава, которая ратует за равновесие, баланс интересов, поиск компромиссов. Сейчас получается, что все это отброшено в сторону. И это очень печально», — резюмировал политолог.

Лидер страны-должника

Несмотря на провокационность и воинственность заявлений лидера Франции, к кризису масштаба «карибского» они не приведут, уверены эксперты.

«Карибский кризис, по существу, принял такой масштаб просто потому, что в нем столкнулись тогдашние сверхдержавы — США и СССР. И сейчас думать, что возможен такой вариант, где роль США взяла бы на себя Франция, — это просто нереально», — отметил Рубинский.

Он добавил, что попытка французского лидера играть на панических антирусских настроениях в Европе не делает его страну сверхдержавой. По целому ряду важных экономических показателей, например, по огромному госдолгу, Франция сегодня относится, скорее, к странам-должникам Евросоюза — Италии, Испании и Греции.

«У них проблемы стоят еще острее, чем у Франции. И оказаться в компании с ними, это, конечно, дискредитирует политически, несмотря уже на экономику», — отметил Рубинский.

С чего все началось

По данным газеты Le Monde, вопрос отправки войск на Украину обсуждается во Франции с лета 2023 года. Его проработка началась после того, как глава государства Эммануэль Макрон поддержал на саммите Globsec в Братиславе скорейшее принятие Украины в НАТО и ускорение процесса расширения ЕС.

Также возможность отправки сухопутных сил на Украину обсуждалась на заседании Совета безопасности в Елисейском дворце 12 июня накануне так называемого контрнаступления ВСУ. Париж тогда был обеспокоен «слабостью украинской армии».

По итогам парижского саммита 26 февраля Макрон не исключил отправку войск на Украину в будущем. Он отметил, что «сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом, но в будущем ничего исключать нельзя».

Наконец, 7 марта лидер Франции заявил, что в вопросе поддержки Украины для Франции нет никаких ограничений.

После высказываний Макрона ряд западных государств, в том числе членов НАТО, заявили об отказе посылать военные контингенты на Украину. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил 27 февраля, что «на украинской территории не будет сухопутных войск и солдат из европейских государств или стран НАТО».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон из-за своих агрессивных высказываний в адрес России все больше изолируется от своих западных союзников.