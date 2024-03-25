Вмиг повзрослели: детей из Белгородской области размещают в безопасных местах

Первые группы ребят встретили в Тамбове, Пензе и Калуге.

Детей из пострадавших от обстрелов ВСУ районов Белгородской области встречают в оздоровительных лагерях и санаториях разных регионов России. Первые группы школьников уже прибыли в Тамбов, Пензу и Калугу. Им помогают волонтеры и сотрудники МЧС.

Корреспондент «Известий» Алиса Паршакова пообщалась с некоторыми из детей и узнала, что им пришлось пережить.

Их встречают объятьями и поцелуями чужие люди. Специальные поезда увезли белгородских школьников подальше от опасности.

«Опасно для нашей жизни из-за обстрела», — отметила одна из эвакуированных София Ковешникова.

Девять тысяч ребят смогут отдохнуть в лучших оздоровительных детских лагерях страны: Подмосковья, Тамбова, Пензы, и еще десятка регионов. Одна из первых приняла детей Калуга.

Ребят разместили в достаточно комфортабельные номера. В комнатах по четыре кровати. В соседней комнате — уже пять спальных мест, есть двухъярусные.

«Класс! Улет!» — делятся впечатлениями дети.

Братьев и сестер селят вместе, либо с друзьями. Влад теперь живет в одной комнате с одноклассниками. Когда ВСУ начали атаковать жилые дома и школы, белгородские дети вмиг повзрослели. Эти ребята по звуку отличают прилет «Точки-У» от Vampire.

«Бам, потом бах. Попадало часто», — вспоминает ребенок.

Девятилетний Влад также знает, как и где прятаться: при обстреле надо максимально быстро хватать кошку, собаку и бежать в ванную.

«У нас там глухие стены, там не пробьют. Я один дома был, взял что-нибудь, если кого-то ударить надо будет. Если кто-то врываться будет домой», — вспоминает Владислав Клыгин.

Когда мальчик гулял, ВСУ разбомбили детскую площадку и соседний дом. Больше мама на улицу не отпускала. Аналогичные истории у тысяч ребят. Но теперь они в безопасности. Каждый регион подготовил для них большую программу.

«Мы хотим, чтобы было по-домашнему, было интересно. В туристический поход пойдут в наш заповедник Вернадского, у них будту различные квесты», — рассказывает замглавы Тамбовской области Галина Шеманаева.

В Ярославле и Московской области уже принимают не только детей, но и родителей. Много многодетных мам и пенсионеров. Всего в санаториях разместили почти 800 человек.

«Обстрелы пока идут, не было временно ни воды, ни газа, ни света. Поэтому пришлось уехать», — делится Анжелла Госнянская.

«Как у вас дома?» — интересуется корреспондент у женщины с ребенком на руках.

«Тяжело», — отвечает она и начинает плакать.

Поезда с белгородцами будут прибывать еще несколько дней. Сегодня детей встретят в Самаре и Астрахани. Затем в Коми, Кабардино-Балкарии, Дагестане и в других регионах. Пока школьников планируют разместить на одну смену — это три недели. Но при необходимости готовы оставить детей как минимум до конца учебного года.