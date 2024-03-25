В Приамурье опровергли сообщения о затоплении шахты «Пионер»

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 122 0

Обрушение произошло неделю назад.

В Приамурье опровергли сообщения о затоплении шахты «Пионер»

Фото: МЧС России / ТАСС

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В Приамурье разведка шахты «Пионер», где неделю назад произошел обвал и были заблокированы 13 горняков, показала, что она, вероятнее всего, затоплена. Об этом ТАСС сообщил источник, однако пресс-служба рудника опровергла данную информацию в беседе с 5-tv.ru.

Согласно материалу агентства, разведка через специальную скважину доказала, что на глубине в 153 метра в горных выработках сейчас находится вода.

«С высокой вероятностью остальные выработки рудника также затоплены», — заявил собеседник ТАСС.

В пресс-службе рудника «Пионер» отметили, что данных для выводов о затоплении шахты недостаточно. На данный момент на месте продолжают работать четыре буровые установки с максимальной скоростью.

«Информацию не подтверждаем, четыре установки продолжают бурение», — гласит сообщение.

Обрушение в шахте «Пионер» в Амурской области произошло в понедельник, 18 марта. Уже неделю под завалами находятся 13 человек. Они заперты в штреке на глубине около 100 метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Приамурье с места завала рудника за ночь вывезли 182 кубометра грунта.

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