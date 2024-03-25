Средства ПВО перехватили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 66 0

МО РФ: ночью над Ростовской областью перехватили 11 украинских БПЛА

Средства ПВО перехватили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Россия вновь предотвратила попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории страны.

Российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью предотвратили атаку 11 беспилотных летательных объектов Вооруженных сил Украины над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Ночью 25 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Тем временем Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что летевший в сторону Москвы БПЛА ликвидирован в Домодедовском районе.

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