Кологривый лишился роли Жириновского после дебоша в баре

Как ожидается, вскоре будет объявлен новый кастинг.

Пробы на роль лидера ЛДПР Владимира Жириновского в автобиографической картине возобновлены. Актер Никита Кологривый исключен из проекта после дебоша в баре, сообщает портал Regions.

«Да, в этом году планировались съемки фильма. Но из-за поведения актера, отобранного на главную роль, процесс затормозился. Сейчас будет объявлен новый кастинг», — сказал бизнесмен Андрей Ковалев, владелец усадьбы Гребнево, в которой должны были проходить съемки.

По словам предпринимателя, Кологривый «зазвездился», оказавшись в лучах славы. С этим статус он совладать не может, считает Ковалев.

И теперь у артиста два пути: либо преодолеть все трудности и исправиться, или скатиться на дно по наклонной дорожке, убежден бизнесмен. Ковалев также отметил, что роль Жириновского — крайне сложная.

Так что поиски нового артиста будут серьезной задачей, ведь надо найти не просто профессионала, но и внешне подходящего человека. Недавно Кологривый сперва демонстративно ушел с фан-встречи в Новосибирске, а затем устроил дебош в баре.

Актер грубо приставал к официантке, а, получив отпор, укусил ее за ногу, после чего подрался с другими сотрудниками, поспешившими на помощь. Его задержали, а затем суд вынес решение об аресте на семь суток.

После Кологривый принес извинения персоналу бара, а также всем поклонникам. В суде он просил не отправлять его в спецприемник, обещал заняться общественно-значимой работой, но на судью это эффекта не произвело.

Ранее 5-tv.ru писал, что режиссер Алексей Учитель прокомментировал скандал с участием Никиты Кологривого.