Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной сети на западе Москвы

На западе Москвы строится и обновляется более 3,5 километра дорог. Новый маршрут позволит улучшить транспортную доступность районов Дорогомилово и Филевский парк, а также свяжет Большую Филевскую улицу, проспект Багратиона и ТТК. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном Telegram-канале.

Новый маршрут пройдет от Шелепихинского моста, в сторону Кутузовского проспекта, под Белорусским ж/д мостом и закончится на улице 1812 года и ТТК рядом с набережной Тараса Шевченко.

В результате: улучшится транспортная доступность районов Дорогомилово и Филевский Парк; появится проезд между Большой Филевской улицей, проспектом Багратиона и ТТК.

Сейчас строители прокладывают инженерные коммуникации и монтируют пролетное строение. В планах — закончить все работы в этом году.