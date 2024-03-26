«Риски растут»: в Британии насторожились из-за угрозы применения ядерного оружия

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Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

Минобороны Британии: возросла угроза применения ядерного оружия

«Риски растут»: в Британии насторожились из-за угрозы применения ядерного оружия

Фото: www.globallookpress.com / Jim West

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Власти страны считают, что вероятность развития таких событий будет сохраняться в ближайшие 20 лет.

В мире возросла угроза применения ядерного оружия. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Шрант Шаппс в докладе правительства страны, опубликованном на сайте кабмина.

«Ядерные риски растут», — указывается в документе.

Причем такая угроза на повышенном уровне будет сохраняться в ближайшие два десятилетия. Лондон подтверждает свою приверженность наличию надежных средств ядерного сдерживания и будет инвестировать в поддержание и обновление потенциала в данной сфере.

Шаппс подчеркнул, что на фоне развития ядерных программ КНДР и Ирана Британия должна поддерживать свой статус «ответственной ядерной державы» и обновлять арсенал такого вида оружия.

В свою очередь, постпред США в ООН Томас-Гринфилд на заседании Совета безопасности ООН, посвященном ядерному разоружению и нераспространению, заявила, что Вашингтон желает немедленно, без предварительных условий, вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Москвой и Пекином.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД России ответил на призыв США к дискуссии о ядерном разоружении. В ведомстве посоветовали Вашингтону детальнее ознакомиться с текстом февральского послания главы России Владимира Путина Федеральному собранию.

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