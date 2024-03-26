«Она погибла, разыскивая любовь, но так ее и не нашла»: какой смысл скрывался в записке актрисы Тимофеевой

Звезда фильмов «Цыган» и «Возвращение Будулая» Соня Тимофеева скончалась, оставив вдовцу загадочную записку. Что на самом деле случилось за закрытыми дверями знаменитой семьи?

Умерла певица и актриса, звезда фильма «Цыган» Соня Тимофеева. Об этом в эфире одного из федеральных телеканалов сообщил журналист и телеведущий Андрей Малахов. Не так давно актрисе исполнилось 79 лет: с годами знаменитость, так стремившаяся быть любимой и востребованной, окончательно растеряла все связи с самыми близкими людьми, что просто не могло не сказаться на ближайшем окружении.

В последний путь, по словам Малахова, Тимофееву провожали три человека, а в качестве прощания актриса оставила записку, в которой пообещала оставить вдовцу все самое дорогое, что у нее было.

«Вдовец Тимофеевой нашел загадочную записку, где Соня пишет — она завещает ему самое дорогое, что у нее есть, а ответ подскажет ее могила», — сказал телеведущий.

В последний раз актриса появлялась на съемках программы телеведущего аж в 2021 году: тогда никто и поверить что не мог, что воспитавшая взрослого сына знаменитость положит глаз на некоего Вячеслава Бобрика. В ближайшем окружении били тревогу: супруг, будучи младше Сони Тимофеевой на 25 лет, по их уверениям, собирался посягнуть на имущество звезды.

А посягать там явно было на что: за не очень долгую, но достаточно громкую карьеру Тимофеева успела разжиться квартирой, которая, как уверяли друзья и коллеги артистки, и стала камнем преткновения. Какую тайну унесла с собой в могилу звезда советского кино?

Громкая карьера и счастливые браки красивой цыганки

Софья Баурова появилась на свет 10 сентября 1944 года в таборе, который стоял под Ленинградом. Когда девочке было 12 лет, местное правительство выделило бродячему народу небольшие бараки под Тулой: планировалось, что это поспособствует оседлому образу жизни. Появившаяся крыша над головой дала Бауровой небольшой старт: всегда мечтавшая реализоваться в кино будущая актриса начала посещать кастинги, а уже через два года прошла прослушивание в эстрадный цыганский ансамбль и отправилась гастролировать по Советскому Союзу.

Чтобы стать ближе к зрителю, актриса решила сменить фамилию Баурова на псевдоним «Тимофеева». Под ним же она вошла в труппу московского театра «Ромэн». Бешеную популярность в советском кинопространстве Тимофеева получила благодаря роли Грушеньки в одноименном спектакле по повести Николая Лескова «Очарованный странник», где она исполняла романс «Отойди, не гляди». Партнером актрисы тогда стал главный любимчик женщин, актер Николай Сличенко, который выступал в театре с 1951 года и позже возглавил труппу.

Пик карьеры Тимофеевой пришелся на 1968 год, когда яркую и колоритную актрису начали приглашать сниматься в кино в 1968 году. Очень быстро красавица-знаменитость прославилась, сыграв в экранизации пьесы Льва Толстого «Живой труп», затем закрепила позиции съемками в «Приваловских миллионах», «Черной березе» и «Приключениях капитана Врунгеля».

Самой яркой ролью за все годы, пожалуй, стал образ из фильма «Возвращение Будулая» — он наравне с «Цыганом» подарил актрисе головокружительный успех.

Тимофеева много гастролировала за границей, она даже спела дуэтом с Лучано Паваротти — в миланском театре Ла Скала они исполнили романс «Очи черные». В начале 90-х Соня получила звание заслуженной артистки России, а вскоре завершила карьеру в театре и кино.

Привлекательная и очень обаятельная актриса чуть ли не с совершеннолетия привлекала внимание мужчин. За Тимофеевой увивались самые перспективные женихи советского кинематографа. От цыгана Евграфа Янковского актриса родила сына, которого назвала в честь отца, а счастье нашла во втором браке с актером Алексеем Хмелевым. Они прожили вместе без малого тридцать лет, а в 2002 году актер внезапно скончался от остановки сердца.

Последний муж

Последним мужем заслуженной артистки Тимофеевой стал продавец газетного киоска Вячеслав Бобрик. Практически с момента, как актриса начала встречаться с мужчиной, в ближайшем окружении предупреждали — ничего хорошего из этого не выйдет. Особо переживавшие и вовсе уверяли, что брак не продержится и года, но он продлился семнадцать лет.

Из-за связи с молодым супругом от Тимофеевой отвернулись друзья, коллеги и даже собственный сын. Все как один в голос твердили — невозможно поверить, что в актрису совершенно бескорыстно влюбился мужчина, который ей практически в сыновья по возрасту годится. Ходили слухи, что молодой супруг держит знаменитость практически взаперти, не давая ей возможности общаться с приближенными.

«Соня старше мужа на 25 лет, и я просто не верю, что молодой человек может по доброй воле жениться на взрослой женщине. Но она же непростая женщина, поэтому, скорее всего, у него были какие свои интересы. Когда человек был постоянно в движении и на публике, странно, что сейчас она не хочет никого видеть», — выразил свои сомнения певец Александр Бердников в эфире федерального канала.

Сама Тимофеева все последние годы отбивалась от нападок, уверяя, что чувствует себя совершенно счастливой. и даже собиралась отдать за избранника жизнь, но до двадцатилетия совместной жизни заслуженная артистка так и не дожила.

Семейные распри

Ситуация усугубилась, когда о возможных поползновениях Бобрика в ее сторону заявила коллега Сони Тимофеевой по театру. Народная артистка РФ Ирэна Морозова созналась, что Вячеслав имел и на нее определенные виды, но получив отказ, вернулся в родную гавань.

«Он подошел ко мне после концерта. Говорил, что любит меня, что давно мой большой поклонник. Когда сказал, что он — цыган, я ответила, что настоящие цыгане так не поступают», — заявляла она в эфире федерального канала.

Другая коллега, Надежда Крыгина, в студии у Малахова и вовсе выдвигала самую жуткую версию — якобы молодой муж давно спаивает всеми любимую актрису, чтобы как можно быстрее получить квартиру. Однажды, Тимофеева, предположительно, даже звонила одному из своих друзей по театральной сцене и умоляла его о помощи, но рассказать о своих бедах так и не успела — телефон отобрали. На следующий день он оказался недоступен.

«Когда мы говорили последний раз, Соня просила меня о помощи. После нашего разговора позвонил Слава, который крыл меня трехэтажным матом и затем и вовсе запретил ей звонить», — прокомментировала Валида Сачакова.

Но и на этом история не закончилась. Родной брат Тимофеевой, Александр Бауров, уверял, что не единожды Бобрика уже забирали из клиники, куда тот попадал после очередного сеанса злоупотребления спиртным.

5-tv.ru связался с народной артисткой России Ирэной Морозовой, чтобы узнать, что Соня Тимофеева могла иметь в виду в своей прощальной записке и что на самом деле могло стать причиной череды бед у знаменитости. Так, по словам Морозовой, главной бедой коллеги было глубокое чувство ненужности. В надежде обрести понимание и поддержку, Тимофеева попала в лапы злоумышленника, который из года в год изводил ее, а по итогу свел в могилу.

«Она, разыскивая любви, погибла, так ее и не найдя. Она потеряла общение с сыном, с матерью. Она искала любви, но не нашла. Погибла, потому что ей казалось, что она найдет любовь с этим человеком, который и ко мне подходил, предлагал помощь в том, как мне жить. Я даже не знаю, как его зовут, и знать не хочу. Он позиционирует себя как человек высокого уровня, который посвятил свою жизнь звезде. Соня думала, что это ее спасательная соломинка», — сказала, как отрезала она.

Теперь обескураженные случившимся коллеги самой известной цыганки России молятся за то, чтобы ее душа обрела вечный покой.

«Обо всей этой истории говорить очень сложно, потому что мы много-много лет не общались тесно. Почти 40 лет тому назад она была в театре. Мы не были подругами, но были коллегами, членами одного коллектива. Она исчезла из театра, и на этом закончились мои о ней воспоминания. Никаких встреч не было, кроме как у Малахова в студии. Дело в том, что как бы то ни было, у каждого своя жизнь, своя судьба. Она так распорядилась своей жизнью, и вот сейчас, когда ее не стало, я молюсь о ней каждое утро и прошу Бога, чтобы он ее помянул. И чтобы простил ей ее прегрешения, упокоил ее душу», — заявила она.

Ранее 5-tv.ru писал, какую записку актриса Тимофеева оставила незадолго до своей смерти.