В Самарской области предотвращен теракт в пункте приема гуманитарной помощи

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 109 0

Подозреваемый — сторонник националистического движения «Русский добровольческий корпус»*.

Фото, видео: ЦОС ФСБ России ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сотрудники ФСБ предотвратили в Самарской области теракт, который местный житель хотел утроить в пункте приема гуманитарной помощи. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ФСБ РФ, подозреваемый является сторонником националистического движения «Русский добровольческий корпус»*, боевики которого воюют на стороне Украины в зоне российской спецоперации. Мужчина изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), которое сработало при задержании.

«В результате он получил ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, подозреваемый был завербовал украинскими спецслужбами осенью 2023 года, в чем лично участвовал один из активистов террористического движения Александр Кудашев. В доме у предполагаемого преступника нашли лабораторию по изготовлению взрывчатки, а в мобильном телефоне — переписку с кураторами с Украины и другие улики, указывающие на его связь с киевским режимом.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что семь сторонников «Русского добровольческого корпуса»* задержаны в Москве.

* — террористическая организация, запрещенная в России

+5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
92.78
0.17 100.37
0.15
Потеряют все: для каких знаков коридор затмений особо опасен с 25 марта п...

Последние новости

12:59
Российские войска нанесли удары по базам украинских боевиков в Харькове
12:47
Арестован фигурант дела о теракте в «Крокусе», который сдавал квартиру вероятным преступникам
12:39
Смертная казнь: почему в России ввели мораторий и могут ли отменить после теракта в «Крокусе»
12:34
Россиянам объяснили, как действовать при звонках с призывами совершить теракт
12:29
Суд продлил арест американскому журналисту Гершковичу
12:27
«Разместил объявление, мне ответили»: фигурант — о знакомстве с устроившими теракт в «Крокусе»

Сейчас читают

«Понятийный отказ от государства»: страсти по Парижу, две стороны медали и совесть
"Делают из людей биодроны": теракт в "Крокус Сити Холле" назвали страшнейшим за долгие годы
Быстро поднятое не считается упавшим? Можно ли есть упавшие на пол печенье, пиццу, макароны и другую еду
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок