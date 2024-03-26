В Самарской области предотвращен теракт в пункте приема гуманитарной помощи

Сотрудники ФСБ предотвратили в Самарской области теракт, который местный житель хотел утроить в пункте приема гуманитарной помощи. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ФСБ РФ, подозреваемый является сторонником националистического движения «Русский добровольческий корпус»*, боевики которого воюют на стороне Украины в зоне российской спецоперации. Мужчина изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), которое сработало при задержании.

«В результате он получил ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, подозреваемый был завербовал украинскими спецслужбами осенью 2023 года, в чем лично участвовал один из активистов террористического движения Александр Кудашев. В доме у предполагаемого преступника нашли лабораторию по изготовлению взрывчатки, а в мобильном телефоне — переписку с кураторами с Украины и другие улики, указывающие на его связь с киевским режимом.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что семь сторонников «Русского добровольческого корпуса»* задержаны в Москве.

* — террористическая организация, запрещенная в России