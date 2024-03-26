«Мужество и профессионализм»: Путин отметил работу прокуроров в новых регионах России
Путин отметил мужество прокуроров в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России поблагодарил сотрудников ведомств.
Президент России Владимир Путин отметил мужество прокуроров, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом глава государства рассказал во время выступления на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
Президент России поблагодарил сотрудников ведомств за добросовестный труд, принципиальность и ответственный подход к реализации поставленных задач.
Российский лидер подчеркнул, что органы прокуратуры в новых регионах будут укреплять, чтобы эффективно интегрироваться в единое пространство страны. Также глава государства отметил важность работы прокуроров по ряду направлений, в том числе, в сфере ЖКХ.
Расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры РФ посвящено итогам работы в 2023 году, а также укреплению законности и правопорядка в 2024 -м.
Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Путин поручил Генеральной прокуратуре продумать систему превентивных антикриминальных мер в миграционной сфере.
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