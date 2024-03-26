«Мужество и профессионализм»: Путин отметил работу прокуроров в новых регионах России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 32 0

Путин отметил мужество прокуроров в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

«Мужество и профессионализм»: Путин отметил работу прокуроров в новых регионах России

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Президент России поблагодарил сотрудников ведомств.

Президент России Владимир Путин отметил мужество прокуроров, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом глава государства рассказал во время выступления на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Президент России поблагодарил сотрудников ведомств за добросовестный труд, принципиальность и ответственный подход к реализации поставленных задач.

Российский лидер подчеркнул, что органы прокуратуры в новых регионах будут укреплять, чтобы эффективно интегрироваться в единое пространство страны. Также глава государства отметил важность работы прокуроров по ряду направлений, в том числе, в сфере ЖКХ.

Расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры РФ посвящено итогам работы в 2023 году, а также укреплению законности и правопорядка в 2024 -м.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Путин поручил Генеральной прокуратуре продумать систему превентивных антикриминальных мер в миграционной сфере.

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