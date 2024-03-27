Инструкция: что делать при обнаружении подозрительного предмета

После теракта в «Крокус Сити Холле» многие россияне стали больше беспокоиться о безопасности. Издание URA.RU рассказывает, что делать при обнаружении подозрительного предмета.

Обнаружение сомнительного предмета может вызвать подозрение в наличии угрозы, включая возможность террористического акта. Национальный антитеррористический комитет рассказал о том, что важно соблюдать следующие правила: запрещается взаимодействовать с находкой, избегать использования радиосвязи, следует уведомить полицию или другие службы о вашей находке.

Если вы нашли бесхозную вещь в транспорте, спросите пассажиров поблизости, не забыли ли они свою сумку или пакет. Если владелец не найден, сразу же сообщите об этом водителю или другому ответственному лицу.

При находке в подъезде попробуйте установить владельца, спросив соседей. При отсутствии информации о владельце, незамедлительно обратитесь в полицию.

Если предмет найден в учреждении или организации, сообщите администрации или охране. Запомните точное время и место, где был найден предмет.

Убедитесь, что люди держатся на безопасном расстоянии от объекта. Ожидайте прибытия специалистов и предоставьте им всю необходимую информацию.

Сохраняйте спокойствие и информируйте о возможной опасности только тех, кто должен знать. Ваша бдительность может предотвратить опасность и спасти жизни.