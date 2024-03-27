Инструкция: что делать при обнаружении подозрительного предмета

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 23 0

Эти действия могут спасти вашу жизнь.

Инструкция: что делать при обнаружении подозрительного предмета

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

После теракта в «Крокус Сити Холле» многие россияне стали больше беспокоиться о безопасности. Издание URA.RU рассказывает, что делать при обнаружении подозрительного предмета.

Обнаружение сомнительного предмета может вызвать подозрение в наличии угрозы, включая возможность террористического акта. Национальный антитеррористический комитет рассказал о том, что важно соблюдать следующие правила: запрещается взаимодействовать с находкой, избегать использования радиосвязи, следует уведомить полицию или другие службы о вашей находке.

Если вы нашли бесхозную вещь в транспорте, спросите пассажиров поблизости, не забыли ли они свою сумку или пакет. Если владелец не найден, сразу же сообщите об этом водителю или другому ответственному лицу.

При находке в подъезде попробуйте установить владельца, спросив соседей. При отсутствии информации о владельце, незамедлительно обратитесь в полицию.

Если предмет найден в учреждении или организации, сообщите администрации или охране. Запомните точное время и место, где был найден предмет.

Убедитесь, что люди держатся на безопасном расстоянии от объекта. Ожидайте прибытия специалистов и предоставьте им всю необходимую информацию.

Сохраняйте спокойствие и информируйте о возможной опасности только тех, кто должен знать. Ваша бдительность может предотвратить опасность и спасти жизни.

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
92.57
-0.21 100.41
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Су-34 наносят удары по «опорникам» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
5:56
Группа «Пикник» посвятит концерт в Петербурге жертвам теракта в «Крокусе»
5:52
«Нет никакой связи»: почему интервальное голодание опасно и бессмысленно
5:42
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное на утро 27 марта
5:41
«Хотелось бы»: Костомаров рассказал о желании вернуться в ледовые шоу
5:41
Байден оскорбительно высказался в адрес Путина

Сейчас читают

Быстро поднятое не считается упавшим? Можно ли есть упавшие на пол печенье, пиццу, макароны и другую еду
"Делают из людей биодроны": теракт в "Крокус Сити Холле" назвали страшнейшим за долгие годы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок